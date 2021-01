Portugal, a partir desta sexta-feira, está com todas as instituições de ensino fechadas, medida que estará em vigor nos próximos 15 dias e que foi tomada pelo governo diante do aumento descontrolado dos casos de Covid-19, que ontem bateu novo recorde com 221 mortes em um dia.

Das creches às universidades fecharam as portas, no que está sendo considerado uma espécie de férias escolares antecipadas, uma vez que nestas duas semanas não haverá aulas à distância.