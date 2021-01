O aumento acentuado do número de casos e mortes por Covid-19 em Portugal desde o final de dezembro fez com que o governo decretasse o confinamento do país a partir desta sexta-feira, que terá duração de um mês, com os portugueses tendo que ficar em suas casas, se possível, embora as escolas estejam abertas.

Os portugueses só poderão sair de suas casas para trabalhar, ir à escola, médico, fazer compras, ajudar idosos ou dependentes, praticar esportes ao ar livre individualmente ou caminhar na região onde vivem.