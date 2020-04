O governo de Portugal anunciou nesta sexta-feira que vai injetar 15 milhões de euros (cerca de R$ 85,4 milhões) nos veículos de imprensa privados portugueses, diante da situação da crise causada pela pandemia da Covid-19 neste setor.

A ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca, anunciou durante entrevista coletiva que a medida, acordada pelo Conselho de Ministros, prevê a compra antecipada de publicidade institucional dos veículos de imprensa privados.

Esse adiantamento, que será definido na próxima semana, também irá abranger a publicidade institucional para o ano de 2021, embora possa ser aumentado dependendo da crise pela qual o setor de imprensa está passando.

Graça Fonseca lembrou que esses 15 milhões são o triplo do que o governo previa no Orçamento Geral do Estado para 2020.

Esta injeção econômica exclui os meios de comunicação com a participação do governo, como a emissora de TV "RTP" e "Agência Lusa".

Cerca de 65% do orçamento será destinado à compra de publicidade institucional que será inserida na mídia nacional.