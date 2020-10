O governo de Portugal proibiu nesta quinta-feira a circulação entre diferentes municípios do país durante o fim de semana de 1º de novembro, para evitar que "a dor do luto" das famílias acabe com o distanciamento social por causa do feriado do Dia de Todos os Santos.

Além disso, foi aprovado que o dia 2 do mesmo mês seja considerado de luto nacional, por causa das mortes em consequência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.