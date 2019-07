O pesadelo se repete em Portugal e mais de mil soldados trabalham contra o relógio para extinguir o incêndio que castiga o centro do país, diante da ameaça de uma mudança no vento, enquanto aumentam as críticas ao governo pela gestão dos recursos utilizados.

O incêndio está 90% controlado, embora o perigo esteja nas rajadas de vento e nas altas temperaturas previstas para esta tarde, explicou nesta segunda-feira o comandante que coordena os trabalhos de extinção, Pedro Nunes.