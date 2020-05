A diretora geral de Saúde de Portugal, Graça Freitas, garantiu nesta quinta-feira que o relaxamento de medidas adotado há dez dias, não provocou alterações na curva de contágio da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Hoje, segundo boletim oficial, o país teve 187 casos a mais de infecção, o que eleva o total para 28.319. Além disso, foram registradas nove mortes a mais, o que aumenta o número para 1.184.

Segundo Freitas, que concedeu entrevista coletiva virtual, a previsão do governo é que os novos contágios variem diariamente entre 200 e 300.

A responsável pela Direção Geral de Saúde destacou que, apesar das medidas não serão tão restritivas, os habitantes de Portugal "estão mantendo as medidas de segurança".

O secretário de Estado do país, Antonio Sales, destacou a aposta do governo pela realização de testes em massa e afirmou que desde 1º de março foram 584 mil exames de detecção do novo coronavírus.

De acordo com o integrante do governo, são 56,7 mil testes por cada milhão de habitante, o que colocaria Portugal como o quinto país a fazer mais diagnósticos.

A partir da próxima segunda-feira, começará a segunda fase de relaxamento de medidas, com a abertura de creches, onde todos os funcionários serão submetidos a exames até a abertura das unidades, conforme garantiu hoje o primeiro-ministro, Antonio Costa.

Ainda no início da próxima semana, além da ampliação das aulas também para adolescentes da faixa de 16 a 17 anos, serão autorizadas as visitas aos asilos, e bares e restaurantes poderão receber clientes, desde que não superem a metade da capacidade. EFE

