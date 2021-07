O governo de Portugal não alterará as medidas restritivas contra a covid-19 até o próximo dia 27, apesar de uma nova pressão nos hospitais, provocada pelo número de internações de pacientes com sintomas da doença.

Na data, está prevista uma nova reunião entre os integrantes do Executivo liderado pelo primeiro-ministro do país, António Costa, com especialistas em epidemiologia e infectologia, para analisar a evolução da pandemia no território luso.