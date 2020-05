O ministro do Interior de Portugal, Eduardo Cabrita, anunciou nesta sexta-feira que o país prorrogará até o dia 15 de junho as restrições às viagens não essenciais para fora da União Europeia, conforme solicitado pelo bloco.

"Portugal renovará a limitação destas viagens com as exceções expressamente admitidas", declarou o ministro em entrevista coletiva em Lisboa, na qual detalhou que será permitido voar aos países lusófonos e aos que concentram grandes comunidades portuguesas, como Estados Unidos, Canadá, Venezuela e África do Sul.

Sobre as fronteiras com a Espanha (único país que faz fronteira com Portugal), Cabrita explicou que a suspensão das restrições será avaliada em função da situação epidemiológica dos países.

Portugal mantém a fronteira espanhola fechada desde 17 de março. Nove passagens de norte a sul permitem a circulação do transporte de mercadorias e de pessoas que trabalham cruzando os países.

A restrição está vigente até 14 de maio, mas Cabrita antecipou nesta semana que será prolongada, ainda sem uma data de reabertura prevista.