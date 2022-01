Enfrentando sua sexta onda de contágios por coronavírus e com o maior número médio de casos de covid desde o início da pandemia, Portugal reabriu as escolas nesta segunda-feira e revogou algumas medidas para evitar aglomerações, mas manteve a obrigatoriedade de teletrabalho em diversas atividades.

Até a próxima sexta-feira, o teletrabalho será obrigatório para as modalidades escolhidas, e a partir de então será recomendado, de acordo com as últimas instruções aprovadas pelo governo português para conter a propagação do vírus, cuja variante ômicron é responsável por mais de 92% dos casos detectados.