O governo de Portugal anunciou nesta quinta-feira que a situação epidemiológica em relação ao coronavírus permanece estável, o que permite que seja colocada em prática na próxima segunda-feira a terceira e penúltima fase de derrubada do lockdown, com a reabertura de centros comerciais e de cinemas e a permissão para que restaurantes sirvam os clientes no interior do estabelecimento.

"Estamos em condições de dar o próximo passo. Em nosso território, de uma forma geral, podemos, a partir de segunda-feira, entrar na próxima fase de desconfinamento", declarou o primeiro-ministro português, António Costa, em entrevista coletiva após o Conselho de Ministros.