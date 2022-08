O ministro das Relações Exteriores de Portugal, João Gomes Cravinho, reafirmou nesta quarta-feira a solidariedade do país com a Ucrânia, durante visita oficial que faz a Kiev, onde garantiu apoio político, financeiro, militar e humanitário, no dia que marca os seis meses do início da invasão russa.

O chanceler se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, e com o titular das Relações Exteriores da antiga república soviética, Dmytro Kuleba.