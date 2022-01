As autoridades de saúde de Portugal atualizaram a regulamentação segundo a qual as pessoas que estão em isolamento e infectadas com covid, assintomáticas ou com sintomas leves, não devem mais ficar confinadas por dez dias, e sim por sete.

A Direção Geral de Saúde (DGS) do país explicou em comunicado divulgado nesta quarta-feira que essas pessoas permanecerão "em autovigilância, monitorando seus sintomas", e não precisarão fazer um teste no sétimo dia para serem liberadas do isolamento.