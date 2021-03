Portugal registrou nesta terça-feira mais duas mortes por Covid-19, que aconteceram nas últimas 24 horas, a quantidade mais baixa de notificações desde 6 de setembro do ano passado.

Com os óbitos que entraram no boletim de hoje da Direção Geral de Saúde (DGS), o total de vítimas da Covid-19 no país chegou a 16.845.