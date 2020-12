Portugal, que no domingo bateu o recorde de toda a pandemia com 98 mortes, manteve nesta segunda-feira um número elevado óbitos (90), embora tenha registado uma melhoria no registro de infecções diárias, perto de 2,2 mil, o mais baixo desde o mês de outubro.

De acordo com o último balanço da Direção-Geral de Saúde (DGS), nas últimas 24 horas foram notificados 2.194 infectados, o número mais valor mais baixo desde 20 de outubro, embora às segundas-feiras normalmente haja dados mais moderados pois aos fins de semana são realizados menos testes.