Portugal registrou nesta quinta-feira 11 mortes por Covid-19, em alta expressiva na comparação com os últimos dias, já que ontem foram três, e anteontem duas, no menor número de notificações de óbitos desde 6 de setembro.

Com as mortes contabilizadas hoje, o total no país desde o início da pandemia subiu para 16.859 vítimas. Já o número de casos saltou para 822.314, com os 592 registrados nas últimas 24 horas.