Portugal registrou mais mortes do que nascimentos em 2021 pelo 13º ano consecutivo e viu piorar seu equilíbrio natural, que se situou em 45.220 pessoas, o pior número desde a pandemia da gripe espanhola de 1918.

No ano passado, nasceram 79.582 pessoas, 5,9% a menos do que no ano anterior, quando teve início a pandemia da covid-19, enquanto foram registrados 124.802 mortes neste período, 1.444 a mais, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística português (INE).