Portugal registrou nesta sexta-feira mais 6.489 casos de infecção pelo novo coronavírus, em dia que as autoridades locais voltaram a manifestar preocupação com o número de internações nas UTIs dos hospitais do país.

O balanço de hoje indica uma redução no contágio, em comparação com a véspera, quando foram contabilizados 6.994 positivos para o patógeno que provoca a Covid-19.