Portugal registrou mais de 300 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, sendo que 84% deles ocorreram na região de Lisboa, e monitora de perto três novos surtos, dois em casas de repouso e o outro um centro de oncologia.

De acordo com o último balanço da Direção-Geral de Saúde (DGS), Portugal tem um total de 37.672 infectados e 1.523 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, com uma vítima e 336 casos entre ontem e hoje.

No balanço de hoje, a diretora da DGS, Graça Freitas, confirmou a existência de um novo surto no Instituto Português de Oncologia (IPO) em Lisboa, oito funcionários e 12 pacientes internados no serviço de Hematologia.

Os pacientes foram transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde, disse a diretora durante entrevista coletiva, explicando que 6 mil exames foram realizados em pacientes e funcionários do local, que ela definiu como "extremamente seguro".

As autoridades disseram que também seguem de perto dois surtos em casas de repouso.

Um deles é no município de Cinfães, no norte do país, onde 11 idosos e 14 funcionários testaram positivo para o coronavírus, e o outro está localizado em Aljubarrota, com 29 casos sendo confirmados entre os 35 residentes e 10 entre os funcionários.

Enquanto isso, está sendo monitorada a evolução de um surto registrado nos últimos dias em Lagos, na região sul do Algarve, onde 39 testaram positivo para a Covid-19 após a realização de uma festa ilegal.