Portugal registrou nesta terça-feira 291 mortes por Covid-19, o que representa mais um recorde da pandemia no país, que apresenta hospitais em colapso pelo alto número de pessoas internadas com sintomas da doença.

Desde o início da propagação do novo coronavírus, 11.012 falecimentos foram notificados no território português. Além disso, a quantidade de casos chegou a 653.878, com os 10.765 positivos confirmados nas últimas 24 horas.