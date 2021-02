Portugal registrou nesta segunda-feira mais 90 mortes causadas pela Covid-19, a quantidade mais baixa desde 5 de janeiro, enquanto a quantidade de positivos atingiu o patamar mínimo neste ano, exatamente, um mês após a decretação do confinamento de todo o país.

Nas últimas 24 horas, foram notificados 1.303 casos de infecção pelo novo coronavírus no país. A marca, no entanto, é relativizada, já que as segundas-feiras, habitualmente, apresentam quedas nos dados, pelo efeito do fim de semana.