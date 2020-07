As autoridades de Portugal informaram nesta terça-feira que nas últimas 24 horas, foram registradas 111 novos casos do novo coronavírus no país, o menor número nos últimos dois meses e meio, no momento em que o governo se prepara para alterar algumas das restrições em vigor na região de Lisboa.

Segundo dados da Direção-Geral de Saúde (DGS), entre ontem e hoje foram notificadas 111 novas infecções e três mortes, elevando o saldo da pandemia em Portugal para um total de 1.722 óbitos e 50.410 casos.