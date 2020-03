O governo de Portugal confirmou nesta segunda-feira o primeiro caso de coronavírus infectado no país, um homem que estava de férias no norte da Itália.

Além disso, outro homem que viajou recentemente a trabalho para a Espanha deu positivo no primeiro exame e agora aguarda a contraprova para confirmar seu diagnóstico.

Os dois homens, ambos de nacionalidade portuguesa, estão internados em dois hospitais do Porto, no norte do país, e o estado de saúde deles é estável, segundo informou ministra da Saúde do país, Marta Temido, durante entrevista coletiva.

Esta é a primeira confirmação do coronavírus em Portugal, que já havia anunciado que dois de seus cidadãos dado positivo para o vírus a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess, ancorado ao sul de Tóquio.

Segundo o ministro, a pessoa infectada é um médico de 60 anos que estava de férias "no norte da Itália" e que apresentou os primeiros sintomas no último sábado, embora seu estado de saúde seja bom.

Portugal agora espera a confirmação de outro caso, de um homem de 33 anos que esteve há alguns dias em Valência (Espanha) e que sentiu os primeiros sintomas na última quarta-feira.

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa pediu calma e disse que ter casos está enquadrado na normalidade europeia.

"É a notícia que já estávamos aguardando. Era estranho que houvesse casos em tantos países da Europa, mas não houvesse nenhum em Portugal", afirmou Rebelo de Sousa. EFE

cdb/phg