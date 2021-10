A subvariante da cepa delta (AY.4.2) foi detectada em casos de infecção pelo novo coronavírus registrados na semana passada em Portugal, conforme anunciou nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Saúde do país (INSA).

Apesar do alerta, especialistas do órgão indicaram que não existe indício de que esta mutação afete as eficácias das vacinas contra a covid-19 que estão sendo aplicadas no território português.