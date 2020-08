Portugal aplicará o estado de contingência, a partir do próximo dia 15 de setembro, o que implica estender as atuais restrições ao combate à propagação da Covid-19, conforme anúncio realizado nesta quinta-feira pelo governo do primeiro-ministro António Costa.

"Nos últimos dias assistimos um aumento do número (de infectados) em vários países e o governo não pode ficar indiferente a isso. Por isso a partir de 15 de setembro, todo o país regressará a um estado de contingência", disse a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante entrevista coletiva ao final do Conselho de Ministros.