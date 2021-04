O Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou nesta terça-feira que não proporá uma nova renovação do estado de emergência, o mais alto nível de alerta do país, e portanto a medida será suspensa no próximo sábado.

"Decidi não renovar o estado de emergência", informou o chefe de Estado em um pronunciamento à nação, durante o qual explicou que tomou a decisão após ter ouvido especialistas, o governo e os partidos que compõem o Parlamento.