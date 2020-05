A Direção Geral de Saúde de Portugal divulgou nesta sexta-feira que o país registrou mais 288 casos de infecção pelo novo coronavírus, número maior do que o contabilizado na véspera.

De acordo com boletim emitido pelo órgão, o total de testes que deram resultado positivo superam os 30 mil.

Além disso, Portugal registrou novas 12 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo patógeno, o que eleva a quantidade desde o início da pandemia para 1.289.

De acordo com os dados apresentados pela Direção Geral de Saúde, a taxa de contágio atual (R0) gira em torno de 1, ou seja, uma pessoa infecta mais uma outra, em média.

O Instituto Nacional de Estatística aponta que a maior concentração de casos nas últimas semanas está na região metropolitana de Lisboa, especialmente, na pequena cidade de Azambuja.

Uma empresa do município, sozinha, teve 76 casos confirmados.

Apesar da na alta nos contágios, Portugal mantém a programação do relaxamento de medidas, que inclusive permitem ida à praia, desde que observados cuidados de distanciamento social.

A previsão do tempo indica a chegada de uma onda de calor no país, que durará até terça-feira, pelo menos. A expectativa é que os termômetros, em algumas regiões, atinjam a marca de 35 graus, o que deve gerar grande movimento no litoral. EFE

