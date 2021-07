A incidência de novos casos de covid-19 subiu nesta segunda-feira em Portugal, chegando a 315 para cada 100 mil habitantes, de acordo com balanço apresentado pela Direção Geral de Saúde (DGS), que ainda indicou um aumento na quantidade de pessoas hospitalizadas com sintomas da doença.

Segundo o órgão público de saúde do país, a incidência nos últimos 14 dias subiu 43 pontos, na comparação com o último boletim. Além disso, os internados são 729, 57 a mais do que ontem. Já o número de positivos nas últimas 24 horas caiu e foi de 1.782.