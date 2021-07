Portugal manteve o alerta devido ao aumento do número de casos de infecção pelo novo coronavírus, com a quantidade de positivos registrados nesta quinta-feira superando os 3 mil, o que aumenta a tendência do governo ampliar as restrições impostas no país.

Desde segunda-feira, foi decretado toque de recolher em 45 cidades consideradas mais afetadas pela pandemia da covid-19, entre as quais estão incluídas Lisboa, Porto, Braga e Faro. Os epidemiologistas locais anunciaram previsão de que, na segunda quinzena de julho, a quantidade de casos diários supere os 4 mil.