A Direção Geral da Saúde de Portugal (DGS) divulgou nesta sexta-feira que houve um novo aumento no número de internados com sintomas de covid-19 no país e que a incidência acumulada nos últimos 14 dias é de 355,5 casos para cada 100 mil habitantes.

Ao todo, 778 pessoas estão unidades de saúde lusas, quatro a mais do que o apresentado no boletim de ontem. Destas, 171 ocupam leitos das unidades de terapia intensiva (UTIs), o que representa queda em três, na comparação com a véspera.