Portugal registrou nesta sexta-feira um novo recorde nacional diário de mortes por Covid-19, com 159, o que elevou o total desde o começo da pandemia de coronavírus a 8.543, enquanto o número de casos de infecção chegou a 528.469, com mais 10.663 reportadas nas últimas 24 horas.

Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), há 125.861 casos ativos no país europeu, com 4.560 pessoas internadas por causa da doença, das quais 192 deram entrada de ontem para hoje. Entre as infectadas, 622 foram levadas para unidades de terapia intensiva, 11 a mais que nesta quinta.