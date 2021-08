Portugal tem 66% da sua população vacinada com a dosagem completa e poderá atingir a meta de 70% antes do previsto, o que lhe permitirá avançar para a próxima fase do plano de alívio de medidas, inicialmente previsto para o início de setembro.

Os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde (DGS) mostram que, até o último domingo, 66% da população de Portugal tinha sido totalmente vacinada e 76% havia recebido pelo menos uma dose.