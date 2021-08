Portugal registrou nesta quinta-feira mais 2.581 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que indica uma redução em comparação com a véspera, enquanto também caiu o número de pessoas internadas com sintomas da covid-19 no país.

De acordo com dados da Direção Geral de Saúde, ontem tinham sido notificados 3.203 positivos para o patógeno. Há uma semana, segundo a mesma fonte, foram 3.009 novos infectados.