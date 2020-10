Portugal registrou, pela primeira vez desde meados de agosto, uma redução no número de casos ativos de infecção pelo novo coronavírus, segundo balanço apresentado nesta quarta-feira pelas autoridades locais.

Ao todo, 39.625 pessoas estão contaminadas com o patógeno que provoca a Covid-19. O pico, desde o início da pandemia, aconteceu na segunda-feira, com 39.696 casos ativos, o que inclui pessoas assintomáticas, com sintomas leves que estão em casa, ou as hospitalizadas.