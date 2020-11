Portugal bateu nesta segunda-feira o recorde de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, com o registro de mais 46, além do maior número de hospitalizados com sintomas da doença, 2.255, de acordo com boletim da Direção Geral de Saúde (DGS).

Com a quantidade de óbitos notificados hoje, o total de março até hoje no país chegou a 2.590.