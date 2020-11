O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou nesta terça-feira que as próximas eleições presidenciais do país acontecerão em 24 de janeiro do próximo ano, em meio a medidas rígidas para evitar a propagação do novo coronavírus.

O atual mandatário, filiado ao Partido Independente, de centro-direita, ainda não confirmou se tentará a reeleição, embora apareça como líder nas pesquisas de intenções de voto para renovar o mandato de cinco anos.