Portugal vive nesta segunda-feira um cenário de reativação do teletrabalho e de escolas fechadas, como tentativa de evitar o avanço da variante ômicron do coronavírus, que fechou o ano de 2021 com recordes de contágios.

A redução das atividades sociais responde à chamada "semana de contenção" decretada pelo governo, que ficará em vigor até 9 de janeiro.