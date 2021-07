Portugal registrou nesta quarta-feira mais 4.153 casos de infecção pelo novo coronavírus e nove mortes por covid-19, em dia de preocupação com o aumento do número dos pacientes internados nas UTIs do país, de acordo com balanço da Direção Geral de Saúde (DGS).

Na comparação com o boletim da véspera, dobrou o número de positivos para o patógeno notificados no território português.