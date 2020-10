28 out 2020

EFE Lisboa 28 out 2020

Portugal registrou nesta quarta-feira mais 3.960 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que representa quebra do recorde no contágio desde o início da pandemia da Covid-19, doença que gerou a notificação de 24 mortes nas últimas 24 horas.

Até hoje, o boletim com maior quantidade de casos era o do último sábado, com 3.669. Ontem, o país havia alcançado 3.299, que agora passa a ser a terceira pior marca de infecções em um mesmo balanço da Direção Geral de Saúde (DGS).