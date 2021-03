As autoridades sanitárias de Portugal anunciaram nesta quinta-feira que o país voltará a administrar doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca a partir da próxima segunda, após o aval dado hoje pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para o imunizante.

A data foi anunciada pelo coordenador do plano de vacinação do país, Henrique Gouveia e Melo, que destacou que, com a suspensão temporária de sua administração, anunciada na última segunda, a inoculação a 120 mil pessoas foi adiada.