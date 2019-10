Vencedor das eleições realizadas em Portugal neste domingo, o primeiro-ministro do país, António Costa, afirmou que os resultados mostram que a população gostou da "geringonça", como é chamada a inédita aliança entre o Partido Socialista e outras legendas de esquerda, e quer sua continuidade no poder.

"Os portugueses gostaram da 'geringonça' e desejam a continuidade da atual solução política, agora com um Partido Socialista mais forte", afirmou Costa após a divulgação dos resultados do pleito, que colocaram a legenda no primeiro lugar, com 36,6% dos votos.