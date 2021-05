A posição adotada pelo governo da Argentina em relação ao crescente conflito entre Israel e Palestina levantou nesta quarta-feira a rejeição da oposição ao presidente Alberto Fernández, enquanto a embaixadora israelense em Buenos Aires demonstrou preocupação.

A polêmica foi desencadeada depois que ontem o Ministério das Relações Exteriores argentino emitiu um comunicado em que expressava a "profunda preocupação" do governo de Fernández com a escalada da violência no conflito.