O resultado positivo para teste de detecção do novo coronavírus do presidente da França, Emmanuel Macron, divulgado nesta quinta-feira, fez com que vários líderes políticos europeus entrassem em isolamento, como medida preventiva.

Entre eles, estão o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, e o chefe do Conselho Europeu, Charles Michel, que se reuniram com o mandatário francês nesta segunda-feira, em evento pelo aniversário de 60 anos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Os dois ainda almoçaram, a convite de Macron, no Palácio do Eliseu.

Nesta quarta-feira, o presidente da França se reuniu com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, que também adotou pedidas de prevenção e iniciou quarentena após a divulgação do positivo do colega chefe de governo.

Além disso, na França, também se isolaram o primeiro-ministro, Jean Castex, e o presidente da Assembleia Nacional, o parlamento do país, Richard Ferrand, com quem Macron almoçou nesta terça-feira.

Além disso, o chefe de governo francês presidiu nesta semana encontros do Conselho de Ministros e do Conselho de Defesa, mas o gabinete de Macron informou que nenhum dos participantes está isolado, houve uso de máscara e respeito ao distanciamento.

Na segunda-feira, o presidente ainda acompanhou presencialmente o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de rúgbi, que acontecerá na França, em 2023, e teve reunião com 150 pessoas que fazem parte da Convenção Cidadã sobre o Clima.

A mulher do presidente francês, Brigitte, que foi submetida a teste na terça-feira, que deu resultado negativo, até o momento, não apresenta qualquer sintoma. EFE

rcf/bg