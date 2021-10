A possível redução do preço de venda de energia gerada em Itaipu para o Brasil gerou uma forte polêmica nesta quinta-feira no Paraguai, sendo classificada pela oposição ao governo do presidente Mario Abdo Benítez como uma "traição".

O Conselho de Administração de Itaipu, que se reunirá amanhã em Hernandarias, no sudeste do Paraguai, pode reduzir em breve a tarifa aplicada ao Brasil para a compra de energia, passando dos atuais US$ 54 por megawatt/hora para US$ 47, segundo os opositores.