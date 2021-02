Vários postos de vacinação e escolas ficaram fechadas no Reino Unido nesta segunda-feira, devido à uma forte nevasca e intensa ventania que atinge a maior parte do país, o que também causou transtornos nas rodovias e nos serviços de transporte.

Londres e o sudeste da Inglaterra, uma das regiões mais afetadas, assim como a cidade de Sheffield, no norte do território inglês, e o condado de Lincolnshire, no leste do país, estão em alerta âmbar, o segundo mais alto em uma escala de três (vermelho é o primeiro, e amarelo o terceiro e último).