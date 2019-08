O conselho comunal de Grossdietwil, um pequeno povoado de pouco mais de 860 habitantes da Suíça, doará 1,5 mil francos (quase R$ 6 mil) aos jovens que escolham residir no local, anunciou a Câmara Municipal.

De acordo com Reto Frank, autoridade da Câmara Municipal deste pequeno povoado do cantão de Lucerna, esta bonificação é uma forma de agradecer aos jovens que se mantêm "fiéis" ao povoado. A implementação desta medida pretende lutar contra o despovoamento, fazer o município crescer e evitar com que os jovens abandonem a região em busca de oportunidades nas grandes cidades.