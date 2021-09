O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. EFE/KEVIN DIETSCH/POOL

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, admitiu nesta terça-feira que a inflação dos EUA está mais preocupante e estrutural do que no início deste ano, após ter garantido nos últimos meses que era algo "transitório".

"Sim, penso que é justo dizer que é", respondeu Powell ao Comitê Bancário do Senado quando perguntado por um congressista se a inflação atual está mais preocupante e estrutural do que estava meses atrás.