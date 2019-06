O general golpista Prayut Chan-ocha assumiu nesta terça-feira o cargo de primeiro-ministro da Tailândia, em cerimônia na sede do Governo, abrindo uma nova etapa no país após cinco anos de junta militar.

Prayut foi eleito primeiro-ministro em uma votação no Parlamento, no último dia 5, mas sua nomeação entrou em vigor hoje depois que a sanção do monarca, Vajiralongkorn, foi publicada na Gazeta Real, o diário oficial do país.