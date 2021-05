O pré-candidato à presidência do Chile pelo Partido Comunista, Daniel Jadue. EFE/Arquivo

O pré-candidato à presidência do Chile pelo Partido Comunista, Daniel Jadue, lidera a intenção de voto para as eleições de novembro, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira.

No último dia 15, Jadue foi reeleito como prefeito de Recoleta, na região metropolitana de Santiago.