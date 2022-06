O preço médio da gasolina na Itália chegou a 2,075 euros (R$ 11,31) pelo litro, o que representa 28,5% a mais do que um ano atrás, enquanto o diesel custa 2,030 (R$ 11,07), 37,5% a mais do que em junho do ano passado, conforme divulgou nesta segunda-feira a associação de consumidores Codacons.

De acordo com a entidade, a alta dos preços é consequência da especulação dos mercados, após a guerra da Ucrânia.