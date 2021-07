Os preços ao consumidor na Argentina registraram em junho uma alta de 3,2% na comparação com maio, enquanto colocados frente a frente com o mesmo período do ano passado uma elevação de 50,2%, indicou nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos o país (Indec).

Os dados referentes aos dados mensais apresentam um leve sinal de desaceleração da inflação, que em maio foi de 3,3%, na comparação com abril deste ano.